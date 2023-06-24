Всесвітня катастрофа, – Медведєв відреагував на військовий демарш Пригожина

Експрезидент РФ занепокоївся заколотом найманців ПВК "Вагнер" і закликав росіян підтримати чинного президента та згуртуватися навколо нього.

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Перший заступник голови військово-промислової комісії РФ та колишній президент Росії Дмитро Медведєв нарешті прокоментував військовий заколот, який зараз відбувається в Росії. Він заявив, що "вони не допустять" всесвітньої катастрофи. Про це він написав в своєму телеграм-каналі.

За словами Медведєва, може статися велика трагедія і завдання влади РФ і росіян її не допустити.

"Зараз найголовніше для перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом, який хоче розірвати нашу Батьківщину, для порятунку нашої держави – згуртуватися навколо президента, Верховного головнокомандувача ЗС країни. Розкол і зрада – шлях до величезної трагедії, всесвітньої катастрофи. Ми її не допустимо. Ворог буде розбитий! Перемога буде за нами!", — написав Медведєв.

Нагадаємо, що колона "вагнерівців" захопила Воронеж і зайшла до Ростова. Пригожин погрожує дійти до Москви. Путін наказав силовикам ліквідувати Пригожина.

Раніше Дмитро Медведєв розлютився на слова польського президента Анджея Дуди, який назвав Росію диким звіром. Експрезидент у властивій йому агресивній манері заявив, що Дуду за ці слова мали б четвертувати і пригрозив, що Росія з ним розправиться іншим шляхом.

Медведєв заявив про плани РФ створити санітарну зону в Україні. За словами експрезидента Росії, через постійне постачання зброї в Україну Росія потребує демілітаризованої зони, яка гарантувала б її безпеку.