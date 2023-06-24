"Найбільший ядерний арсенал під управлінням бандитів": Медведєв назвав заколот Пригожина продуманим

За словами експрезидента РФ Дмитра Медведєва, криза, що виникла у РФ, вийде за межі однієї країни, а світ буде поставлено на межу знищення.

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ прокоментував заколот керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він стверджує, що раніше ще не було випадків, коли найбільший арсенал ядерної зброї перебував у руках злочинців. Про це повідомляє "РИА Новости".

Російський політик заявив, що заколот був доволі продуманим, і тому заяви про "колишні образи, невиконання якихось зобов'язань з боку Міністерства оборони РФ", "удари" по тилових розташуваннях і корупцію серед чиновників, на його думку, видаються вельми сумнівними.

"В історії людства ще не було такого, щоб найбільший арсенал ядерної зброї перебував під управлінням бандитів", — сказав Медведєв.

Він вважає, що криза, яка виникла у РФ, вийде за російські межі: "Світ буде поставлено на межу знищення".

Але водночас він пообіцяв не допустити подібних сценаріїв, "хоч би як цього хотілося злочинцям, які звихнулися, та їхнім шанувальникам".

Нагадаємо, що 24 червня у своєму блозі Дмитро Медведєв назвав всесвітньою катастрофою військовий демарш керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Колишній російський президент наполягає на тому, що зараз росіянам необхідно підтримати чинного голову держави та згуртуватися навколо нього.

Також повідомлялося, що російська столиця готується зустріти "вагнерівців": дороги перекривають, встановлюють блокпости, ФСБ намагається прослуховувати всі приватні бесіди громадян. За даними української розвідки, повноваження російських силовиків розширено. У них є можливість перевіряти приватне листування громадян і проводити затримання на вулицях. Є дозволи на обшуки без погоджень і силовий доступ у приватні та службові приміщення.