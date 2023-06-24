"Наступали на кількох напрямках": у Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Українським захисникам вдалося просунутися щонайменше на шести напрямках у східній операційній зоні.

У суботу, 24 червня, Збройні сили України одночасно наступали на кількох напрямках. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила в Telegram.

Вона поінформувала, що Східне угруповання військ сьогодні одночасно розпочало наступ на кількох напрямках: Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки та Курдюмівки.

За словами військової чиновниці, у всіх напрямках ЗСУ вдалося просунутися вперед.

Маляр також зазначила, що ЗС РФ намагалися наступати на Куп'янському, Лиманському та Мар'їнському напрямках, однак успіху не мали.

Крім того, на Авдіївському та Шахтарському напрямках російські окупанти завдавали авіаційних ударів і здійснювали обстріли з артилерії.

Що стосується південного фронту, там, за словами заступника міністра, за всіма напрямками наступу тривають важкі бої. Росіяни докладають багато зусиль для оборони і зазнають значних втрат у живій силі, а також озброєнні та техніці.

Нагадаємо, 23 червня заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, що активні бойові дії на фронтах України триватимуть протягом наступних 2-3 місяців, водночас очікують як наступальних, так і оборонних дій з боку Сил оборони.

Раніше Скібіцький розповів про пріоритетні цілі російських окупантів. На його думку, ЗС РФ продовжить завдавати ракетні удари з метою стримати контрнаступ Сил оборони.