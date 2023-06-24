Лукашенко попросив Пригожина не розв'язувати криваву бійню в Росії

Незабаром після переговорів Пригожин заявив, що повертає своїх найманців у польові табори.

Олександр Лукашенко провів переговори з очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, повідомляє пресслужба політика. Це сталося після того, як вранці, 24 червня, російський президент Володимир Путін поінформував свого білоруського колегу про ситуацію на півдні Росії і демарш найманців.

"Переговори тривали протягом усього дня. У результаті чого дійшли домовленостей про неприпустимість розв'язання кривавої бійні на території Росії. Євген Пригожин прийняв пропозицію Президента Білорусі Олександра Лукашенка про зупинку руху озброєних осіб компанії Вагнер на території Росії та подальші кроки з деескалації напруги. Наразі на столі — абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", — додали у Лукашенка.

Зі свого боку Пригожин раптово заявив, що передумав брати Москву.

"Розуміючи відповідальність за те, що буде пролито російську кров, ми розвертаємо свої колони і йдемо в польові табори згідно з планом".

Раніше повідомлялося, що літак Лукашенка полетів до Туреччини. Щоправда, невідомо, чи був на борту політик.

Зі свого боку опозиційні сили закликали білорусів готуватися до того, що незабаром необхідно буде скидати диктатуру Лукашенка. Так, колишній ресторатор, а нині доброволець Вадим Прокоп'єв заявив, що людина з оточення Лукашенка з частиною силовиків готова перейти на бік народу, але спочатку попросить допомоги.

Нагадаємо, Фокус писав, що командир РДК Денис Нікітін висловив підтримку місії Пригожина.