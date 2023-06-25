Диктатор у плюсі: Лукашенко використовує "мир" з Пригожиним для тиску на Путіна, — ISW

За оцінкою американських експертів, роль Олександра Лукашенка в зупинці військового наступу на Москву принизлива для Володимира Путіна. Спроба перевороту виявила всі слабкі місця Кремля і Міноборони РФ.

Білоруський політик Олександр Лукашенко отримає вигоду з ролі "миротворця" в заколоті глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 24 червня.

Роль диктатора з Мінська, який зіграв істотну роль у зупинці військового наступу на Москву, принизлива для російського лідера Володимира Путіна, вказали експерти.

Уряд Білорусі, як вважають аналітики, часто використовує взаємодію з Кремлем у власних інтересах. У ситуації з Пригожиним Лукашенко використовував свої канали для з'ясування ситуації на місцях і переговорів. А успіх у діалозі вказує на те, що Лукашенко має певний вплив на Пригожина, який міг би використати в майбутньому, йдеться у звіті.

"Лукашенко, ймовірно, буде використовувати ситуацію заради своїх цілей, наприклад, затримки формалізації Союзної держави з Росією або запобігання використанню Путіним білоруських сил в Україні", — додали в ISW.

Аналітики звернули увагу на стан глибокої нестабільності в Кремлі. "Мирова" Лукашенка і Пригожина була короткостроковим вирішенням питання, а спроба військового перевороту показала слабкі місця Кремля і Міноборони Росії.

"Припущення про постановку заколоту Пригожина з подальшою реакцією Кремля і посередництвом Лукашенка — абсурдні. А звернення Путіна по телебаченню із закликом зупинити збройне повстання і попередженням про неможливість сценаріїв революції 1917 року, а потім вимога посередництва іноземних лідерів, матиме тривалі наслідки", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що представники білоруської опозиції 25 червня заявили про більшу повагу Пригожина в середовищі російських окупантів, ніж міністра оборони Росії Сергія Шойгу. На їхню думку, Путін використовував Лукашенка, щоб у разі повторної проблеми все звалити на нього.

Олександр Лукашенко під час переговорів з Євгеном Пригожиним просив його не влаштовувати криваву бійню в Росії.