Німеччина поставить Україні ще 45 ЗСУ Gepard до кінця року

До теперішнього часу Берлін передав Києву 34 таких системи, а найближчими місяцями на озброєнні Сил оборони з'явиться ще 15.

Влада Німеччини разом зі США до кінця поточного року планує поставити Україні додаткові 45 ЗСУ Gepard, щоб посилити протиповітряну оборону. Про це в інтерв'ю Welt am Sonntag заявив голова відомства з питань України при Міноборони ФРН, бригадний генерал Крістіан Фройдінг.

За даними журналістів, до теперішнього часу Німеччина передала Україні 34 системи Gepard, найближчим часом очікується постачання ще 15.

"Більш того, ми плануємо спільно зі США поставити ще до 30 ЗСУ Gepard до кінця року", — сказав Фройдінг.

Представник Бундесверу пояснив, що, за його оцінками, ППО — головна вразливість поточної контрнаступальної операції Сил оборони України.

За його словами, союзники роблять усе можливе, але зараз в України безумовно недостатньо можливостей щодо протиракетної оборони, пояснив Фрейдінг.

На довершення всього, до кінця 2023-го офіційний Берлін поставить ще два зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM, які мають "практично 100-відсоткову точність", уточнив представник Міноборони ФРН. Вартість однієї зі згаданих систем — близько 17 млн євро. Поставки ще чотирьох установок заплановані на наступний рік.

Нагадаємо, що, за оцінками героя України Ярослава Мельника, командира зенітної ракетної батареї БуК-М1, такі системи ППО і ПРО, як Patriot, IRIS-T і NASAMS, необхідні в кожній області.

Також повідомлялося, що військовий експерт таблоїда Bild проаналізував подробиці помилки ЗСУ, які, на його думку, призвели до ураження німецької системи ЗРК Iris-T.