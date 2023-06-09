Ураження німецької ЗРК Iris-T: експерт проаналізував подробиці помилок ЗСУ

Україна має в своєму розпорядженні три комплекси Iris-T, вартість кожного оцінюється в 17 млн євро. На думку Юліана Ріпке, ЗРК була висунута надмірно близько до передової і опинилася в зоні досяжності БПЛА "Ланцет", які можуть завдавати ударів на 40 км.

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Військовий оглядач Bild Юліан Репке провів аналіз відео російської атаки на колону бронетехніки ЗСУ на південь від Орєхова (Пологівський район Запорізької області). За його словами, українські захисники припустилися низки помилок, що дозволили російським силам уразити німецький ЗРК Iris-T разом з екіпажем. Матеріал опубліковано на сайті Bild.

Україна має в своєму розпорядженні три такі комплекси, вартість кожного оцінюється в 17 млн євро.

На думку Юліана Репке, зенітна система була висунута надмірно близько до передової та знаходилася в зоні досяжності безпілотника "Ланцет", які можуть завдавати ударів на 40 км.

Переданий Україні Iris-T спочатку призначався Єгипту, але його не перефарбували. Світле забарвлення, яке підходить для умов пустелі, привернуло увагу росіян, вважає експерт.

ЗРК Iris-T

Радар комплексу Iris-T було вимкнено, а додаткової підтримки у вигляді ЗРК Gepard не було.

Нагадаємо, що ЗСУ займають більш вигідні рубежі під Запоріжжям. Спікер ЗСУ розповів про подробиці боїв. За словами капітана Валерія Шершеня, це бої локального характеру, а противник в очікуванні атаки українських сил проводить ротацію та накопичує резерви.

Напередодні, 8 червня, повідомлялося, що українські OSINT-аналітики DeepState провели "неприємний розбір" танкової атаки ЗСУ. Вони назвали її "невдалою". Загалом постраждали від 20 одиниць техніки, які уразила російська артилерія. Із безповоротних втрат Україна втратила щонайменше чотири БТР та один Leopard 2A4.