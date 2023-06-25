Наступ відновився: ЗСУ удосконалили тактику штурмів ЗС РФ, – британська розвідка

Українські військові проводять великі наступальні дії, бо змогли адаптуватися до добре підготовлених російських позицій, зазначають у Міноборони Британії.

Останніми днями українська армія адаптувалася до штурмових дій з урахуванням набутого досвіду за останні два тижні. Про це повідомляється у звіті британської розвідки за 25 червня.

Українські військові відновили великі наступальні операції на трьох основних напрямках сходу та півдня України. Сили оборони використали досвід наступу за останні тижні червня й удосконалили тактику штурму глибокої та добре підготовленої російської оборони. ЗСУ поступово, але стабільно просуваються на ключових напрямках, зазначають у британській розвідці.

Звіт британської розвідки 25 червня

Разом з тим російські окупанти докладають великих зусиль для наступу на Серебрянське лісництво в районі Кремінної на Луганщині. У Міноборони Великої Британії стверджують, що дії ЗС РФ можуть відображати наказ керівництва йти в наступ, коли є для цього можливість. РФ досягла невеликих успіхів, проте українські захисники змогли завадити прориву.

Нагадаємо, 22 червня в Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони стримали натиск окупантів під Кремінною та мали успіх на півдні України. Окупанти намагалися атакувати після артпідготовки та ударів авіації.

23 червня Ганна Маляр заявила, що ЗСУ стримали російський наступ на Купʼянському та Лиманському напрямку.