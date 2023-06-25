"Збирають дані для атак": ЗС РФ отримали нові партії Shahed та прагнуть "перемог", — Гуменюк

За даними ОК "Південь", нині у Чорному морі залишається ракетоносій, а на півдні триває розвідувальна діяльність ворога. Речниця Наталія Гуменюк розповіла, що РФ отримала нову партію дронів та може завдати удару, щоб виставити його як "перемогу" у своїх ЗМІ.

ЗС РФ ведуть розвідку на півдні України та готуються завдати нових ударів. Можлива підготовка ворогом масованих ракетних або дронових атак. Про це в ефірі телемарафону 25 червня повідомила керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог проводить розвідувальну діяльність. Очевидно, що збираються дані для наступних майбутніх атак, які, цілком ймовірно, ворог застосовуватиме. Тому що є отримання додаткових партій "шахедів", є ще потенціал ракетний", — попередила вона.

Речниця ОК "Південь" пояснила, що росіяни потребують "перемог" для пропаганди через "безлад" у своїй країні та відсутність успіхів на фронті.

"Зараз на бойовому чергуванні у Чорному морі шість кораблів, серед яких залишився один ракетоносій — підводний. І це ускладнена робота для протиповітряної оборони, але не неможлива. Чотири ракети типу "Калібр" готові до застосування", — проінформувала Гуменюк.

З її слів, решта ракетоносіїв заведена російськими окупантами у пункти базування. Як припустила керівниця пресцентру, таке рішення загарбників могло бути спричинене погіршенням погоди, адже очікується шторм.

25 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські загарбники здійснили обстріл спальних районів Херсона. Внаслідок ворожої атаки загинув 44-річний мирний мешканець.

Командир групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді поділився кадрами знищення колони російських армійців. Захисником вдалося ліквідувати кілька БМП та вантажівку ЗС РФ.