Бунт Пригожина: НАТО контактувало з Шойгу через ядерні ризики, — ЗМІ

Представники Альянсу вимушено пішли на контакт з Міноборони РФ через ризик повного хаосу в Москві. Головну увагу присвятили понад 1,4 тисячі ядерних боєголовках, готових до негайного застосування.

Міноборони Росії отримало дзвінок із НАТО після початку військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Про це повідомили джерела італійського видання La Repubblica.

Автори публікації стверджують, що Альянс вимушено пішов на контакт через ризик повного хаосу в Москві та загрозу ядерної ескалації. Представники НАТО говорили з міністром оборони Сергієм Шойгу.

США та їхні союзники погодилися в необхідності уникнення ризику ескалації та запобігання ядерному інциденту. Члени НАТО бачили ризик нестабільності в Кремлі, йдеться в тексті.

"Невипадково серед неформальних контактів штабу Альянсу опинився й міністр оборони Сергій Шойгу. Мета полягала у створенні мережі, яка захистить від можливого стрімкого розвитку подій. А Шойгу вважається найнадійнішим співрозмовником", — ідеться в статті.

Головна увага Заходу в розмові з Міноборони РФ була зосереджена на більш ніж 1,4 тисячі ядерних боєголовках, готових до негайного застосування, додали джерела La Repubblica.

Але після мирної угоди з Пригожиним і відведення його найманців тривога не припинилася. "Вагнерівці" мають повернутися в польові табори, підсумували автори.

Зазначимо, що в Києві впевнені в неминучості розвалу Росії після заколоту найманців Пригожина. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, "казус Пригожина" запустить процеси з непередбачуваними наслідками для Кремля.

Британський генерал лорд Річард Даннат 25 червня заявив про можливу атаку ПВК "Вагнер" на Київ із Білорусі. Переміщення "кухаря Путіна" в Білорусь викликає серйозну занепокоєність.