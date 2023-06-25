Вбивство підлітків у Бердянську: ЗС РФ душили Тиграна Оганесяна на очах у бабусі, — ЗМІ

До вбивства підлітка звинуватили в коригуванні вогню по позиціях російських військ і відвезли в Бердянську виправну колонію №77. Йому загрожувало до 20 років позбавлення волі, розповів журналістам вчитель підлітка.

Російські окупанти в Бердянську били й душили підлітка Тиграна Оганесяна на очах у його бабусі, а потім вивезли в невідомому напрямку. Про це розповів виданню "Букви" вчитель Тиграна.

Йдеться про вбивство двох підлітків — Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова. Загарбники звинувачували їх у підготовці диверсії на залізниці в Мелітополі.

Як стверджує джерело видання, 16-річного Тиграна відвезли до Бердянської виправної колонії №77. Його спочатку звинуватили в нібито коригуванні вогню по позиціях ЗС РФ.

Учитель розповів, що Тигран залишився в окупованому місті, щоб доглядати за бабусею. Журналістам також написала мама Тиграна, повідомивши, що окупанти відпустили його додому.

Росіяни хотіли відправити до в'язниці неповнолітніх Оганесяна і Ханганова. Слідчий комітет РФ 24 травня звинуватив їх у змові з метою підтримки ЗСУ і підготовці вибуху на залізниці.

"Хлопцям загрожувало від 10 до 20 років позбавлення волі. Упродовж "слідства" вони мали щодня з'являтися у відділенні "поліції" окупантів", — повідомило видання.

Нагадаємо, що 24 червня стало відомо про перестрілку в тимчасово окупованому Бердянську, внаслідок якої загинули два підлітки. Оганесян показав у соцмережах відео з автоматом і в тактичних рукавичках. На кадрах він сказав: "Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

У Службі розшуку дітей розповіли, що силовики перед убивством кілька днів катували Оганесяна, Ханганова та їхні сім'ї.