Північна Корея пропонувала Росії підтримку в розгоні заколоту ПВК "Вагнер"

За словами заступника голови північнокорейського МЗС Ім Чон Іля, російська влада разом із народом РФ придушать бунт Євгена Пригожина. А конфлікт в Україні він назвав "маріонетковою війною" США для знищення РФ.

Керівництво КНДР запропонувало Кремлю допомогу в боротьбі з нещодавнім заколотом, який влаштував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Про це повідомляє BBC.

Заступник голови міністра закордонних справ Північної Кореї Ім Чон Іль провів зустріч із послом РФ у Пхеньяні Олександром Мацегорою. Під час бесіди він висловив тверду впевненість у тому, що заколот Євгена Пригожина у РФ буде успішно придушено.

За словами Ім Чон Іля, російська влада разом із народом РФ подолають випробування і вийдуть переможцями у війні проти України. Це новітнє послання Пхеньяна на підтримку розв'язаної Кремлем війни в Україні, яку офіційний Пхеньян називає "маріонетковою війною" США для знищення Росії.

Як постійний член Ради Безпеки ООН РФ тривалий час виступала проти посилення тиску щодо Північної Кореї, стосовно якої через ядерні та ракетні програми діють усілякі західні санкції.

Нагадаємо, що, зі свого боку, президент Сербії Александр Вучич звинуватив Захід в організації заколоту ПВК "Вагнер". За його словами, він не сумнівається, що західні країни ззовні допомагали Пригожину, оскільки роблять ставку саме на військовий переворот у РФ.

Також повідомлялося, що 7 червня у РФ ініціювали розслідування таємничого зникнення дружини і дитини північнокорейського дипломата.

Того ж дня з'явилася інформація про те, що керівник Північної Кореї Кім Чен Ин видав таємний указ, який забороняє самогубства в країні. Такі дії громадян, які потерпають від масового голоду, північнокорейське керівництво назвало "зрадою соціалізму".