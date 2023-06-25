"Передає всім привіт": Пригожин не виходить на зв'язок після провального заколоту

Востаннє главу ПВК "Вагнер" бачили під час виїзду з Ростова на автомобілі. В аудіозаписі 24 червня він говорив про розворот колон і відхід у польові табори.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин станом на 25 червня недоступний для зв'язку, але передає всім привіт. Про це повідомила пресслужба Пригожина у відповідь на запит журналіста каналу RTVI.

"Він передає всім привіт і відповість на запитання, коли буде на нормальному зв'язку", — відповіли у Пригожина.

Про місцеперебування Пригожина публічно нічого не відомо з вечора 24 червня. Востаннє його бачили, коли він залишав Ростов на автомобілі, де він зараз — невідомо.

Останнє аудіоповідомлення Пригожина його пресслужба публікувала в Telegram 24 червня о 20.25 за московським часом. Глава ПВК говорив про розворот колон і відхід у польові табори.

Нагадаємо, що через заколот Пригожина НАТО довелося телефонувати міністру оборони Росії Сергію Шойгу. У центрі уваги було питання більш ніж 1,4 тисячі ядерних боєголовок.

На думку президента Сербії Александра Вучича, Євген Пригожин міг підняти військовий заколот у Росії завдяки допомозі спецслужб Заходу.