"Взяли" навіть ядерний об'єкт: ЗМІ розкрили, хто з військових РФ підтримав Пригожина

За даними проєкту Gulagu.net, заколот ПВК "Вагнер" на території Росії готувався понад 8 місяців під контролем представників вищого керівництва.

Група найманців із ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина готувала заколот протягом тривалого часу. Згідно з інформацією, не тільки представники найближчого оточення Пригожина, включно з найманцями, були в курсі планів, а й низка високопосадовців російських військових, включно з екскерівником путінської "СВО" генералом Сергієм Суровікіним. Перелік тих, хто перейшов, опублікував засновник правозахисного проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін.

"Вагнерівцям" вдалося проникнути на територію Російської Федерації і досягти відстані в 200 км від Москви. Це було можливо завдяки тому, що деякі підрозділи Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації, Федеральної служби безпеки та Міністерства оборони РФ, частково або повністю підтримали їхню сторону.

Осечкін зазначив, що інформацію про підрозділи ФСВНД, ФСБ і МО РФ, які частково або повністю перейшли на бік Пригожина, було складено на основі даних, отриманих із джерела в службі безпеки ПВК "Вагнер", а також перехоплення розмов командирів розвідувальних і штурмових загонів "Вагнера" з інформацією про захоплення військових об'єктів.

Згідно з переліком, на бік Пригожина перейшли:

управління 22 обрспн ГРУ;

в/ч 11659: коменданська рота, загін спецзв'язку;

практично весь 108 загін СпН Батайськ.

"Передано всі машини "Тайфун" для блокування мостів. У Чортковому пункт Митниці та прикордонний перехід (РО)", — уточнив Осечкін.

захоплено служби ПП Бугаївка прикордонної служби ФСБ РФ у Воронезькій області;

усю групу федеральної прикордонної служби ФСБ РФ регіонального ПУ у Воронезькій області ЦФО.

У Воронезькій області перейшли на бік Пригожина або захоплені без збройного опору:

в/ч 14254,

387ий об'єкт "С" 12 ГУ МО (ядерка) у військовому містечку Воронеж-45;

в/ч 7437 спецмотполк Росгвардії

в/ч 3677 окремий батальйон

в/ч 63453, окрема база танкової бригади м. Богучар

СпН 22 бригади 411-й загін спецпризначення, п.Степовий, Ростовська область.

"Згідно з інформацією від одного з провідних військових експертів Gulagu net, за військовими критеріями особи, які не чинили збройного опору на таких об'єктах, уже вважаються тими, хто перейшов на бік супротивника", — уточнив Осечкін.

Він також заявив, що за наявними даними, у РФ уже стартувало "полювання на відьом".

"WOC-7: "Уже порушено понад 15 кримінальних справ щодо зрадників. Спецзв'язок і коди/шифри Південного військового округу МО РФ були захоплені "ПВК Вагнер". Були захоплені митні пости ФСБ", — пише правозахисник.

Осечкін підкреслив, що операцію ПВК "Вагнер" на території Російської Федерації готували понад 8 місяців. Він стверджує, що високопоставлені військові чини Росії, включно з першим заступником начальника Головного управління Генерального управління Генерального штабу Збройних сил РФ Володимиром Алексєєвим і колишнім керівником "СВО" та командувачем повітряно-космічними силами Збройних сил РФ Сергієм Суровікіним, були в курсі планів Пригожина та "сприяли" тому, щоб "вагнерівці" не стикалися з особливим опором.

Нагадаємо, прес-служба Пригожина поінформувала, що станом на 25 червня керівник "вагнерівців" недоступний для зв'язку.

Бійці "Шторм Z" записали звернення до Пригожина, в якому назвали його "нелюдью" за припинення заколоту. За словами ув'язнених, тепер вони отримують погрози за підтримку невдалої спроби перевороту.