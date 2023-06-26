Шойгу вперше з'явився на публіці після заколоту Пригожина (відео)

У Міноборони Росії стверджують, що Сергій Шойгу відвідав передовий пункт управління в зоні відповідальності Західного військового округу.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу вперше дав про себе знати після спроби військового перевороту Євгена Пригожина, відвідавши передовий пункт управління Західного угруповання військ. Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ 26 червня.

На оприлюднених кадрах показано, як російський міністр летить на літаку, проводить нараду і спілкується з командирами ЗС РФ, схилившись над картою.

Повідомляють, що глава Міноборони РФ нібито заслухав доповідь генерал-полковника Євгена Нікіфорова і перевірив забезпечення військових.

У російському оборонному відомстві також заявили, що Сергій Шойгу доручив воєначальникам "продовжувати активне ведення розвідки", щоб вчасно отримувати інформацію про плани противника.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, в Міноборони Росії надійшов дзвінок із НАТО після початку військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Журналісти стверджують, що представники Альянсу говорили з міністром оборони Сергієм Шойгу.

Ми також писали про те, що на початку заколоту Євгена Пригожина російські генерали Сергій Суровікін і Володимир Алексєєв записали відеозвернення до бійців ПВК "Вагнер" із закликом зупинити спробу військового перевороту.

Ще ми повідомляли, що на думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, невдалий військовий заколот Євгена Пригожина призвів до появи "дуже серйозних тріщин". Чиновник вважає, це не останній подібний інцидент.