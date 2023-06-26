"Лукашенко зіграє певну роль": ексочільник ГУР впевнений, що Пригожина ліквідують у Білорусі

Ватажка "вагнерівців" можуть усунути в Білорусі найближчим часом, а сам Олександр Лукашенко не контролює навіть власних силовиків, вважає Валерій Кондратюк.

Ексочільник Служби зовнішньої розвідки України та ексначальник ГУР Міноборони Валерій Кондратюк вважає, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин мав загинути ще після початку конфлікту з МО РФ, але Путін не давав такої вказівки, бо йому було вигідно, що той всі невдачі на фронті переводив на військове керівництво РФ. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"По Пригожину, враховуючи мстивість і репутацію Путіна знищувати своїх ворогів, а саме слово Путіна нічого не варте, адже він брехун, це вирок, який буде в найближчий час приведений у виконання", — заявив Валерій Кондратюк.

Він розповів, як у 2008 році під час зібрання спецслужб СНД екскерівник ФСБ Олександр Бортніков надто "переймався" долею опозиційного російського політика Бориса Березовського, який після Майдану переховувався в Україні.

"Тоді керівництво нашої країни запитало у нього, нащо він їм потрібен, адже він вже маргінальний політик. Тоді безпосередньо отримали відповідь від керівника ФСБ Бортнікова: "Ти уявляєш собі, що кожного ранку мені телефонує Путін і питає, коли він буде знищений?" — розповів Кондратюк.

За його словами, Пригожина мали б ліквідувати ще на початку його конфлікту з Міноборони РФ, але Путін не давав такої вказівки, бо йому було вигідно, що Пригожин всі невдачі на фронті "списує" на міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, тим самим відволікаючи увагу від Путіна.

Щодо гарантій безпеки, які невдалому заколотнику Пригожину пообіцяв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, то Валерій Кондратюк вважає, що Лукашенко не може нічого гарантувати, оскільки й сам не контролює своїх силовиків, які є вихованцями ФСБ Росії.

"Лукашенко собі не може дати гарантій безпеки, не кажучи вже про Пригожина. Але Лукашенко зіграє свою певну роль для стабільності в самій Білорусі", — сказав Кондратюк.

На його думку, в Білорусі теж змінилася ситуація, і люди зі зброєю можуть піти і захищати в Білорусі свої інтереси. Саме для цього Лукашенко і намагається мати таку силу, як ПВК Пригожина "Вагнер".

Нагадаємо, що терорист Ігор Гіркін вважає, що Пригожину пригрозили ліквідацією, тому він передумав йти на Москву. Він додав, що під час "маршу справедливості" найманці ПВК "Вагнер" збили 6 бойових гелікоптерів ЗС РФ і за це мають понести покарання.

Також повідомлялося, що засновник ПВК Вагнер зізнався журналістам, що вважає результат свого невдалого військового заколоту в Росії "нормальним", бо вдалося "усіх збадьорити".