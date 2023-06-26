Нічний обстріл Одеської області: ЗСУ збили запущені ворогом "шахеди" та "Калібри" (відео)

На півночі сили ППО знищили дві крилаті ракети та сім дронів, ще чотири БПЛА ліквідували у центральній частині країни. У командуванні окремо зазначили, що роботу захисників ускладнював шторм.

Вночі на 26 червня російські окупанти вдарили по Одеській області крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Деталями атаки поділилась в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог атакував Одещину і ракетами типу "Калібр", і дронами-камікадзе типу Shahed. Наслідки цієї нічної атаки ми ще уточнюємо, хоча вже знаємо, що щонайменше два "Калібри" було знищено на підльоті з моря до прибережної зони. І була потужна бойова робота по дронах-камікадзе, внаслідок чого вибухові хвилі, які були в процесі бойової роботи, пошкодили вікна у двох багатоквартирних будинках у прибережній зоні", — проінформувала вона.

Попередньо відомо, що внаслідок ворожої атаки 26 червня ніхто не постраждав. Речниця розповіла, що роботу сил ППО вночі ускладнювали погодні умови — спостерігався сильний шторм з грозою.

Коментар Наталії Гуменюк (про обстріл Одещини — з 0:47)

Нічна атака 26 червня: українська ППО збила 13 повітряних цілей

Вночі на 26 червня загарбники запускали ракети переважно з південного напряму, силам ППО вдалося збити 13 цілей. Про це йдеться у звіті Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" із підводного човна в Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря", — повідомили у ЗСУ.

На півдні ППО знищила два "Калібри" та 7 "шахедів".

Також у Повітряних силах розповіли про спробу атаки РФ з північного напряму: захисники ліквідували усі чотири безпілотники. Військові не встановили тип БПЛА, однак припустили, що йдеться про ударні дрони.

"Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", — додали у звіті.

Нагадаємо, заступниця голови Міноборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямах. За її словами, оборонці звільнили вже 130 квадратних кілометрів української землі.

26 червня у ЗМІ передали заяву австралійського прем’єр-міністра Ентоні Албаніза про новий пакет допомоги для України. Країна виділила 110 мільйонів доларів на підтримку, 10 з яких направить на гуманітарні потреби.