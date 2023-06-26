ПВК "Вагнер" активно вербувала кадрових військових РФ перед заколотом Пригожина, — соцмережі (фото)

Найманці вели велику агітроботу з травня по червень. Рекрутери отримували солідну премію від керівництва за кожного солдата російської армії, стверджують джерела.

Представники ПВК "Вагнер" протягом близько двох місяців активно вербували кадрових російських військових перед початком заколоту. Про це повідомив Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", посилаючись на інформовані джерела.

Велика агітаційна робота, як вказують співрозмовники, велася з травня по червень. "Вагнерівці" досягали успіху у вербуванні — випадки переходу військових у ПВК кратно збільшилися, зазначає видання.

Рекрутери з ПВК "Вагнер" отримували солідну премію за кожного солдата російської армії, який погодився працювати на компанію, розповіли джерела.

Видання представило копії рапортів мобілізованих окупантів, написаних від руки. Росіяни просять керівництво військової частини перевести їх до лав найманців ПВК "Вагнер".

Рапорти склали солдати військових частин №73966 і №95372

Перший рапорт склали сім військовослужбовців із частини 73966. А в другому шість військових просять клопотання глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про переведення з військової частини 95372.

"Просимо вашого клопотання про добровільне переведення нас із в/ч 95372 мобілізаційного полку №1432 до ПВК "Вагнер". Для виконання бойових завдань в інтересах Російської Федерації", — йдеться у зверненні солдатів.

Нагадаємо, що 26 червня Пригожин вперше прокоментував спробу військового заколоту в Росії. У спілкуванні з журналістами глава ПВК сказав, що результат був "нормальний", оскільки найманці "всіх підбадьорили".

Держсекретар США Ентоні Блінкен упевнений, що спроба військового заколоту Пригожина — це не останній подібний інцидент у Росії.