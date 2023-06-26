Збирав дані про АЕС за 9 тисяч гривень: СБУ затримала російського інформатора (фото)

Російські окупанти планували вдарити по Південноукраїнській АЕС ракетами й для цього залучили українця як інформатора. За свої "послуги" він встиг отримати 9 тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Інформація про це з'явилася в офіційному телеграм-каналі СБУ в понеділок, 26 червня.

За даними слідства, підозрюваним виявився житель Південноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці в травні 2023 року.

Російські спецслужби вийшли на українця в одному з телеграм-каналів, де чоловік схвалював військову агресію Кремля.

Він збирав і передавав ворогові інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

Зокрема, їх цікавили точні координати розміщення військових формувань, що забезпечують оборону АЕС і міста-супутника Південноукраїнська.

Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів. За кожне цінне для противника повідомлення російський агент отримував гроші. На момент затримання він уже встиг "заробити" таким чином 9 тисяч гривень.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати та фотографії одного з військових об'єктів. Наразі чоловік перебуває під вартою.

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Нагадаємо, 23 червня глава української розвідки Кирило Буданов озвучив терміни катастрофи на Запорізькій АЕС. За його словами, існує ризик того, що ЗС РФ можуть здійснити теракт на ЗАЕС із витоком радіації, щоб зупинити наступальну операцію України і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

Також ЗМІ писали про те, що у вересні 2022 року Південноукраїнська АЕС потрапила під обстріл російських військ. Атака ЗС РФ по ядерному об'єкту в Миколаївській області пошкодила будівлю станції, на місці вибуху утворилася вирва глибиною 2 метри.