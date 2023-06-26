Слідство триває: у РФ не закрили справу проти Пригожина попри обіцянки Кремля, — росЗМІ

ФСБ продовжує розслідувати військовий заколот, організований лідером "вагнерівців" у Росії. Раніше прессекретар президента Дмитро Пєсков заявляв, що справа буде припинена.

Станом на 26 червня кримінальна справа про організацію збройного заколоту очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним юридично не припинена, а ФСБ РФ продовжує розслідувати злочин. Про це з посиланням на власні джерела повідомили журналісти "Коммерсантъ".

У ЗМІ нагадали, що справа була порушена ще 23 червня, але після перемовин Пригожина з білоруським політиком Олександром Лукашенком у Росії оголосили про нібито припинення переслідування голови "вагнерівців". Джерело спростувало попередні повідомлення в російських медіа з посиланням на Генпрокуратуру РФ про нібито скасування рішення відомства.

"За даними джерела, для ухвалення іншого рішення пройшло занадто мало часу", — підкреслили у виданні.

Співрозмовник запевнив журналістів, що постанова про порушення кримінальної справи про заколот досі не була скасована, а відповідне слідство триває.

Нагадаємо, 24 червня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу проти лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина буде припинено, а влада РФ не переслідуватиме учасників заколоту.

25 червня пропагандист Дмитро Кисельов сказав в ефірі своєї програми, що гарантії безпеки Пригожин отримав не від президента Росії Володимира Путіна, а від білоруського лідера Олександра Лукашенка. Також він продемонстрував фрагмент інтерв’ю, в якому Путін ділився, що не пробачає зраду.