Мінус майже 4 роти РФ та звільнені території: генерал розповів про успіхи на одному з напрямків

Російські окупанти за добу втратили до 4-х рот своїх солдатів і 15 одиниць техніки, повідомив командувач Олександр Тарнавський.

На Таврійському напрямку Сили оборони мають успіхи в просуванні та активно знищують живу силу російських окупантів. Про результати роботи українських захисників за минулу добу на цій ділянці фронту розповів командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони просуваються вперед. Вже є звільнені території і наш рух продовжується. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено 15 одиниць військової техніки противника. Триває робота по утилізації росіян", — проінформував командувач.

За його інформацією, впродовж минулої доби російські окупанти 18 разів атакували позиції Сил оборони та здійснили 450 обстрілів. Своєю чергою українські ракетники та артилеристи за добу виконали 954 вогневих завдання.

Знищено було склад БК окупантів, 4 ББМ, 2 БпЛА "Supercam", САУ 2С3 "Акація" та автомобільну техніку.

Нагадаємо, що артилерія 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольскої бригади знищила російський ЗРК "Стріла-10". Спочатку аеророзвідники "запеленгували" ворожий зенітно-ракетний комплекс, а потім українські артилеристи його спопелили.

Також повідомлялося, що на південному напрямку сили ССО вибили росіян з їхніх позицій. Жодного полоненого в полон взяти не вдалося.