Новостворену 22 бригаду озброїли танками Т-72 невідомої модернізації (відео)

"Урал" — це базова версія Т-72. Вони були на зберіганні в Україні, а зараз відновлюються з низкою удосконалень.

22-а окрема механізована бригада ЗСУ отримала на озброєння танки Т-72 "Урал". Проте вони модернізовані по невідомій раніше програмі. Відео опублікувала пресслужба 22 ОМБр у фейсбуці.

Під час навчальної обкатки танків на відео засвітились Т-72АМТ у мобілізаційній версії та Т-72 "Урал". "Урал" — це оригінальна версія Т-72, без будь-яких доопрацювань.

Т-72 "Урал" на полігоні

Проте як зазначає "Мілітарний", військовим передали модернізовані машини. Відомо, що до початку повномасштабного вторгнення Т-72 "Урал" в Україні були надзвичайно рідкісними й перебували в небоєздатному стані на зберігані бронетанкових ремзаводів. Як стало відомо, їх модернізують та відновлюють для ЗСУ.

Модернізовані Т-72 "Урал" зразка 1973 року отримали декілька вагомих покращень: динамічний захист "Контакт-1" на бортах та попереду корпусу та башти машини. Окрім цього у кормовій частині встановили протикумулятивні решітки. Додаткові елементи мають надати танку захист від більшості кумулятивних гранат до РПГ-7 та ПТРК "Фагот". Бо звичайний бронезахист у виданні називають вже застарілим.

Всередині машини також ймовірні зміни. З танка зняли інфрачервоний прожектор "Луна", який був підсвіткою для пристроїв нічного бачення в прицілах навідника та приладах спостереження командира. Це є стандартною процедурою під час заміни радянських прицілів на сучасні. Тому, ймовірно, всередину встановили нічний приціл навідника ТПН-1-49-23 з тепловізійною матрицею.

Також "Урал" отримав сучасну цифрову радіостанцію "Лібідь-К-2РБ" й навігаційну апаратуру "Базальт". Єдиною проблемою, яку виділили автори — це опорні катки на танках. Вони запозичені зі старіших Т-55/Т-62, що свідчить про дефіцит запчастин для танків Т-72. В Збройних силах до початку повномасштабної війни основним бойовим танком був Т-64.

Нагадаємо, за даними Oryx, навіть під час наступу ЗСУ окупанти втрачають більше техніки, ніж Україна.

20 червня в ЗСУ повідомили, що РФ почала використовувати Т-72 "Урал" та Т-62 без модернізації.