Це прискорить процес: Кулеба назвав три умови для поразки Росії у війні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, де виокремив найголовніші чинники, що забезпечують поразку РФ у війні.

Для того щоб Росія не перемогла у війні, міжнародним союзникам слід, зокрема, надавати Україні всю необхідну зброю та посилювати санкції проти держави-агресора. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, виступаючи на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, назвав три умови для поразки Росії. Він зазначив, що переворот у Росії наочно показав слабкість режиму диктатора Володимира Путіна.

Тепер для перемоги України у війні необхідно:

Надавати Україні необхідну військову допомогу,

Посилювати санкційний тиск проти країни-агресора,

Демонструвати рішучість дій міжнародної спільноти щодо забезпечення поразки РФ у війні проти України та становлення демократичного світу.

Міністр окремо закликав спільно зі США максимально прискорити процес навчання українських пілотів і техніків та передачу Україні літаків західного зразка: "Разом усі ці кроки дадуть змогу звільнити всі українські території".

Нагадаємо, що, за словами очільника оборонного відомства, поляки спостерігають щонайменше кінець епохи лідера Кремля, однак імперіалістичні тенденції Путіна ще актуальні та в повній силі. Російська агресія щодо України довела, що інші країни не зможуть у жодному разі довіряти Кремлю.

Нагадаємо, 15 травня Столтенберг назвав умову, за якої Україну приймуть до НАТО. Генсек Альянсу вважає, що необхідно, щоб Збройні Сили України були повністю сумісні з армією НАТО. Однак найголовніше завдання зараз — забезпечити перемогу у війні над Росією.