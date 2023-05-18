"Кінець епохи Путіна": у Міноборони Польщі розповіли, якою буде перемога України

За словами голови оборонного відомства, поляки спостерігають щонайменше кінець епохи лідера Кремля, проте імперіалістичні тенденції Путіна ще актуальні й у повній силі.

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Війна в Україні закінчиться на правах та умовах України. Її результат вирішить суверенна влада країни, а Польща підтримає їх у цьому. Про це 18 травня в інтерв'ю для польського видання portalsamorzadowy.pl заявив міністра оборони Польщі Маріуш Блащак.

За словами голови оборонного відомства Польщі, російська агресія щодо України довела, що інші країни не зможуть у жодному разі довіряти Кремлю.

"Імперіалістичні тенденції там ще актуальні й у повній силі. І Польща давно про це говорить. Ми сигналізували та попереджали про загрозу з боку Росії. На щастя, Захід та НАТО пройшли гарне випробування рішучості", — зазначив Блащак.

Блащак зазначив, що в умовах війни в Україні, польська армія продовжує оперативно озброюватися сучасною технікою, яку закуповує у Кореї та США.

"На карту поставлено суб'єктність та незалежність Польщі. Ми усвідомлюємо цю відповідальність і цей момент у нашій історії. Ось чому ми зміцнюємо кордон і створюємо військові частини на сході Польщі", — зазначив міністр оборони.

Також голова відомства зазначив, що в Польщі сподіваються, що зараз спостерігається як мінімум "кінець епохи російського диктатора Володимира Путіна".

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак 11 травня офіційно підтвердив, що під Бидгощем 16 грудня 2022 року впала саме російська крилата ракета, яка пролетіла над територією країни понад 400 км.

Також нагадаємо, що 15 травня найбільший у світі літак Ан-124 "Руслан" з флоту авіакомпанії "Антонов" доставив до Польщі перші установки американської реактивної артилерійської системи HIMARS.