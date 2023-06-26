Пригожин не пішов на Москву через погрози сім'ям ватажків ПВК "Вагнер", — ЗМІ

Британські журналісти зазначили, що похід "вагнерівців" на російську столицю був приречений на невдачу, оскільки замість заявлених 25000 бійців, на Москву попрямували лише 8000.

Російський бізнесмен Євген Пригожин, який стоїть на чолі збройного заколоту, міг зупинити просування колони найманців у бік Москви через погрози сім'ям ватажків ПВК "Вагнер" з боку російських спецслужб. Про це повідомила британська газета The Telegraph із посиланням на джерела в службі безпеки Великої Британії.

У публікації наголошується, що в бік Москви попрямували не більше 8000 "вагнерівців", а не 25000, як стверджувалося раніше, тому будь-яка спроба взяти під контроль російську столицю закінчилася б поразкою.

Зі свого боку президент РФ Володимир Путін тепер спробує інтегрувати бійців ПВК у регулярну російську армію, і усунути її колишніх командирів.

"Залишається лише здогадуватися, яку офіційну угоду було укладено, якщо вона взагалі мала місце. Кремль заявив у суботу, що Пригожин вирушить до Білорусі в обмін на помилування за звинуваченням у державній зраді", — розмірковують автори матеріалу.

Також було зазначено, що Пригожин досі не дав офіційних коментарів щодо предмета угоди з Кремлем. Єдине, що з'явилося в публічній площині — це його відповідь на запитання про результати його походу на Москву. Сидячи в салоні автомобіля, він коротко відповів, що своїми діями він і його підопічні "підбадьорили всіх".

Нагадаємо, командир легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар" 26 червня заявив, що збройний заколот Євгена Пригожина і його найманців показав, що президент Росії Володимир Путін не контролює ситуацію всередині країни. За його словами, це свідчить про те, що РФ мало чим відрізняється від бананової республіки.

Раніше Фокус відстежив, як розвивалися події, пов'язані з конфліктом Євгена Пригожина з вищим керівництвом Міноборони РФ, і як це протистояння переросло у відкритий збройний заколот.

Також ми публікували думки західних експертів, які дали оцінку останнім подіям у РФ. За їхніми словами, ситуація навколо ПВК "Вагнер" демонструє слабкість Кремля і його залежність від приватних військових підрядників.