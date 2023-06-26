Тероборонівці знищили комплекс відеоспостереження "Муром-М" (відео)

Комплекс здатен зафіксувати техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню, тому заважає просуванню українських військ.

Військовослужбовці 103 окремої бригади Сил територіальної оборони відзначилися успішною ліквідацією комплексу відеоспостереження "Муром-М". У пресслужбі підрозділу у Facebook повідомили подробиці.

Фахівці провели систематичні заходи щодо виявлення важливих цілей засобами аеророзвідки. Цього разу успішні дії дозволили розпізнати та знищити технологічну систему російських загарбників, яка призначена для візуального спостереження на великій відстані. "Муром-М" був оснащений камерою з опцією зуму та тепловізором.

Ураження комплексу "Муром-М" безпілотником забезпечило в цілому українським військам перевагу над ворогом. Це суттєво понизить рівень можливостей противника візуально контролювати дії наших підрозділів.

Захисники розповіли, що й надалі створюють умови для прихованого переміщення та просування у напрямку звільнення рідної землі. Відповідні дії дозволять створити умови для наступу.

"Щоденно знищуючи ворогів та їх технічні засоби крок за кроком наближаємо нашу Перемогу!" – йдеться у дописі.

Технологія здатна працювати незалежно від інших систем з високих об’єктів, таких як вежі та елеватори. Розміщують систему окупанти й на високих щоглах у відкритому полі. Його можливості включають виявлення людини на відстані до 10 км за допомогою звичайної камери. Телповізор надає таку можливість на відстані 4 км. Комплекс здатен зафіксувати техніку в темну пору доби на відстані до 8 км та здійснювати коригування вогню.

Нагадаємо, 19 червня спецпризначенці СБУ знищили станцію росіян "Муром-М", а заразом і 4 БМП з екіпажем. Російські окупанти розмістили станцію спостереження на лінії зіткнення, але її виявила аеророзвідка СБУ і відпрацювала по ній з дрона. Комплекс радіоелектронної розвідки підрозділи загарбників розмістили поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських військових.