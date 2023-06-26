Окупанти обстріляли Нікополь: є загиблі (фото)

Удар із важкої артилерії було завдано після обіду по приватному підприємству, де перебували працівники.

У понеділок, 26 червня, російські військові завдали артилерійського удару по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок якого загинуло двоє людей. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За словами чиновника, удару по місту було завдано після обіду з важкої артилерії. Окупанти поцілили по приватному підприємству, внаслідок чого загинули двоє працівників — 51-річна жінка та 50-річний чоловік.

Також зазначається, що 49-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"На ураженому об'єкті є руйнування. Наслідки атаки уточнюються", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, голова Об'єднаного пресцентру сил оборони півдня Наталя Гуменюк розповіла, що в ніч на 26 червня російські окупанти вдарили по Одеській області крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

Раніше, 25 червня, російські окупанти знову обстріляли спальні райони міста Херсона з артилерії. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, загинув 44-річний чоловік.