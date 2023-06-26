"Демонстрація великої стратегічної помилки": у НАТО оцінили військовий заколот Пригожина

За словами генсека Єнса Столтенберга, спроба державного перевороту є внутрішньою справою РФ і Володимир Путін сам це допустив, коли напав на Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що невдалий військовий заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина свідчить про черговий провал керівництва РФ. Про це повідомляє видання Reuters 26 червня.

За його словами, президент Росії Володимир Путін сильно помилився в Україні з погляду обраної стратегії, і спроба державного перевороту є доказом цього.

"Події минулих вихідних — це внутрішня справа Росії і ще одна демонстрація великої стратегічної помилки, яку здійснив президент Путін своєю незаконною анексією Криму і війною проти України", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Єнс Столтенберг вважає, що раз Кремль продовжує військову агресію щодо сусідньої країни, Захід зобов'язаний не тільки продовжити підтримку України, а й посилити її.

Окремо він висловився про розміщення ядерної зброї в Білорусі, яка приїде туди з Російської Федерації. Це рішення є "безрозсудним і безвідповідальним", яке може мати свої наслідки.

"Зараз не видно жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але НАТО залишається пильним. Якщо Росія думає, що може залякати нас від підтримки України, це зазнає невдачі", — підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що в Естонії закликали не зміщувати фокус з України після заколоту Пригожина. Перші наслідки спроби державного перевороту в РФ, зазначає прем'єр-міністерка Кая Каллас, буде видно лише через деякий час. За цей період Захід має посилити підтримку України.