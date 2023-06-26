"Багато питань": в Естонії закликали не зміщувати фокус з України після заколоту Пригожина

Перші наслідки спроби державного перевороту в РФ, зазначає глава уряду Кая Каллас, буде видно лише через деякий час. За цей період Захід має посилити підтримку України.

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Спроба державного перевороту в Російській Федерації в жодному разі не повинна зміщувати фокус міжнародного співтовариства від війни в Україні, зокрема якщо йдеться про допомогу. Про це заявила прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас, передає ERR 26 червня.

За її словами, події всередині РФ із військовим заколотом глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина наробили багато галасу, і перші наслідки буде видно для Кремля лише за певний час, однак основний акцент має бути на тому, що Україна все ще потребує допомоги союзників.

"Для нас найважливішим є те, щоб фокус уваги міжнародного співтовариства, як і раніше, був зосереджений на перемозі України та підтримці українців доти, доки вони не переможуть агресора", — йдеться в повідомленні.

Водночас в Естонії вважають, що заворушення, які відбуваються в Росії, не несуть жодної загрози для країни, але уряд водночас продовжує стежити за ситуацією і обмінюється думками із західними партнерами, адже дії Кремля завжди є непередбачуваними. Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій.

"І хоча Пригожин зупинився, ситуація та її довготривалі наслідки викликають багато запитань. З цієї причини наш кордон залишиться під посиленою охороною, і ми рекомендуємо жителям Естонії не їздити в Росію", — підсумувала Кая Каллас.

Нагадаємо, 26 червня видання The Times писало, що Британія має підготуватися до розпаду РФ після невдалого держперевороту. У Лондоні вважали, що війна в Україні може призвести до політичних заворушень усередині Росії. Але провальний заколот Пригожина змусив дипломатів спішно готуватися до інших процесів.