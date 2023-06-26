Змоделювали прорив росіян: піхотинці 17 танкової бригади показали підготовку до бою (відео)

Українські захисники відпрацювали дії щодо реакції на ймовірний прорив російськими військами оборонних позицій.

Піхотинці 17 окремої танкової бригади відточують свою майстерність та готуються до наступальних операцій. У Facebook підрозділу опублікували подробиці.

На відео українські захисники використовують БМП. Бійці ведуть вогонь зі стрілецької зброї та кулеметів під прикриттям техніки.

Згодом воїни на навчаннях отримали інформацію, що російські підрозділи намагаються "прорвати оборону", тому активізували спільні дії. Також бійці відпрацювали дії щодо допомоги та евакуації поранених.

"Піхотинці 17 окремої танкової бригади відточують свою майстерність. Слава Україні! Слава ЗСУ!" – йдеться у дописі.

17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Бійці 17 ОТБр успішно захищають Україну від російських загарбників з 2014 року. З моменту вторгнення російських найманців та регулярних військ РФ на Донеччину та Луганщину танкова бригада виконувала завдання у відповідальності Сектору "Б". Окремі підрозділи брали участь у боях за Іловайськ, боях за Дебальцеве, обороні Маріуполя. У захисті Станиці Луганської брав участь механізований батальйон.

Під час російського вторгнення у 2022 році підрозділ брав участь у боях зі звільнення Харківщини від російських окупантів. Поблизу селища Білогорівка, яке розташоване на території Луганської області, 17 ОТБр взяла участь у відомій битві, за результатами якої було знищено понад 100 одиниць російської бронетехніки, яка готувалася форсувати Сіверський Донець.

Бригада має ім'я Костянтина Пестушка — отамана Степової дивізії, головного отамана Холодноярської республіки.

Нагадаємо, 2 червня танкісти 66 бригади пройшли тренування на полігоні. Екіпажі важкої техніки ЗСУ щодня ретельно готується у навчальних центрах і полігонах, де умови максимально наближені до бойових. Згодом важка техніка виїжджає на вихідний рубіж та відкриває вогонь.