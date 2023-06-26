Готуються до звільнення Криму: партизани залишають окупантам цікаві "подарунки", — Атеш

У підпіллі заявляють, що Сили оборони України вже активно наступають. Вони закликали всіх вступати до лав партизанського руху і наближати деокупацію півострова.

Неминуче настане час, коли тимчасово окупований Крим повернеться під контроль України. Угруповання партизанів "Атеш" уже готується зустрічати українських військових у ворожому тилу. Про це активісти заявили у своєму Telegram-каналі.

З метою підготовки до повернення Криму під контроль України, військовий партизанський рух "Атеш" активізував свою роботу на фортифікаційних спорудах у регіоні.

Як розповіли в "Атеше", агенти руху розпочали активну фазу "підготовчих робіт". У її межах вони:

ріжуть колючий дріт на ворожих об'єктах,

залишають "подарунки" окупантам у траншеях,

передають у спеціальні органи інформацію про слабкі місця в обороні противника.

"Підготовлено вже понад 100 "привітів" від "Атеш". Окупанти оцінять нашу підготовку", — повідомили партизани.

Військовий партизанський рух акцентував увагу на тому, що Сили оборони України вже наступають. Вони закликають усіх, хто прагне звільнення від окупації, бути готовими зустріти українських військових просто у ворожому тилу.

"Привіт" від партизанів "Атеш"

В "Атеш" закликали всіх, хто хоче бути причетним до визволення Криму, вступати до лав партизанського руху.

Нагадаємо, 12 червня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що на Тарханкутському півострові в Криму було пошкоджено радіолокаційну станцію, важливу для російських окупантів. Частково зруйнована РЛС раніше дозволяла окупантам контролювати все південне узбережжя України і значну частину акваторії Чорного моря.

Цього ж дня у прес-службі ГУР МО України заявили, що в тимчасово окупованому Армянську на півночі Кримського півострова росіяни почали готувати чергову провокацію. Також почалася підготовка до евакуації представників "влади" і місцевих жителів.