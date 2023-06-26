Ракети Storm Shadow допомогли Києву змінити хід війни, — Міноборони Великобританії

За словами глави оборонного відомства Бена Воллеса, передана Лондоном допомога безпомилково атакує російську логістику. Плани противника на полі бою руйнуються.

Ракети Storm Shadow, які були передані Великою Британією українським військовим, "практично безпомилково" атакували російську логістику і вплинули на бойові дії. Про це заявив глава Міноборони Британії Бен Воллес, передає Sky News 26 червня.

За його словами, передана західними партнерами допомога допомогла ЗСУ значно змінити перебіг війни, оскільки всі ракети успішно влучають у позиції противника і тим самим руйнують плани російських окупантів.

Про це він заявив під час виступу в Палаті громад, коли надавав оновлену інформацію про британську зброю, яка використовується в Україні.

"Він сказав, що ракети Storm Shadow справили "значний вплив" на перебіг війни, додавши, що ця зброя "майже безпомилково" атакувала російську логістику", — йдеться в повідомленні.

При цьому, начальник Генерального штабу Великої Британії Патрік Сандерс переконаний, що загроза з боку РФ збережеться для України навіть у тому разі, якщо Київ переможе на полі бою.

У зв'язку з цим він закликав східний фланг НАТО не списувати з рахунків російські можливості, навіть після великих невдач Москви. Ніхто достеменно не може знати про наміри Кремля.

"Незалежно від того, як закінчиться ця війна — а вона має закінчитися перемогою України — я вважаю, що російська загроза залишиться. Ми повинні зробити більше. Ми в боргу перед Україною", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 червня президент України Володимир Зеленський подякував прем'єру Британії Ріші Сунаку за ракети Storm Shadow. За словами президента України, для захисту мирних жителів і цивільної інфраструктури над містами необхідно створити повітряний щит.