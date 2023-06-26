"Я полону не винесу": мати вбитого росіянами підлітка в Бердянську розповіла про свого сина

За словами матері героя, хоча хлопцеві було лише 16, він одразу після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, однак на службу його не взяли.

Українська журналістка Яніна Соколова поділилася зворушливою історією мами Тиграна Оганісяна, 16-річного хлопця з тимчасово окупованого Бердянська, який став героєм, проливши свою кров у боротьбі з російськими окупантами. Відповідний пост Соколова опублікувала на своїй Facebook-сторінці 26 червня.

"Сьогодні я говорила з мамою Тиграна. Того самого хлопця з Бердянська, який разом із другом Микитою в окупованому місті, сповненому орків і зброї, після катувань і підвалу, зміг ліквідувати двох бойовиків і передчуваючи смерть, записати відео, де останніми словами: "це все", "Слава Україні" попрощався з цим світом. Я навіть не уявляю що відчувають батьки хлопця. Це пекло, — написала журналістка.

У своєму пості Соколова наводить слова матері, Ксенії, яка розповіла про трагічну долю свого сина.

"Тигран — вірменин. Громадянство він отримав нещодавно. На всі свята просив купувати книжки з історії України. Хоча хлопцеві було лише 16, він одразу після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату. Хотів служити. Не взяли. Тому почав партизанити", — розповідає Ксенія.

За словами матері, вона сама з молодшою донькою тимчасово перебуває в Німеччині, де дитині має бути проведена серйозна операція на серці. Тигран планував приїхати до Німеччини, щоб підтримати сім'ю, але окупаційна влада не випустила його з міста.

На жаль, Тиграна і його друга Микиту жорстоко вбили. Їх було застрелено: одному вистрілили в серце, іншому — в голову. Їхні тіла перебувають у морзі Бердянська. За попередніми даними слідства, хлопці нібито ліквідували військового і вбили співробітника міліції. Після цього їх жорстоко вбили бойовики "народної міліції".

"Вони побили Тиграна, потім привезли в підвал і там електричним струмом його катували. Я з ним говорила перед цим і він мені говорив: "Мамо, я полону не винесу", — розповіла мати Тиграна.

Ксенія висловила бажання поховати свого сина у військовій формі, як він хотів би, але окупаційна влада не дозволила це зробити. Вона також заборонила похорон на кладовищі героїв.

У своєму пості Яніна Соколова зазначає, що говорила телефоном із головою Запорізької обласної військової адміністрації Юрієм Малашком і мером Запоріжжя Анатолієм Куртєвим, і вони обіцяли, що після війни хлопців поховають із почестями, як справжніх героїв.

Перестрілка в Бердянську та загибель українських підлітків

Нагадаємо, що внаслідок перестрілки, що сталася в тимчасово окупованому Бердянську 24 червня, двоє підлітків загинули. Один із них, на ім'я Оганесян, опублікував у соціальних мережах відео, де він демонстрував автомат і був одягнений у тактичні рукавички. У своїх останніх словах на відео він сказав: "Усе, це смерть, пацани. Прощайте. Слава Україні".

За інформацією, отриманою від Служби розшуку дітей, стало відомо, що російські силовики допустили тортури Оганісяна, Ханганова та їхніх родин за кілька днів перед їхнім убивством.

Нагадаємо також, 25 червня стало відомо, що російські окупанти в Бердянську били і душили підлітка Тиграна Оганісяна на очах у його бабусі, а потім відвезли в невідомому напрямку.