Убили щонайменше чотирьох: у справі про вбивство підлітків у Бердянську з'явилися нові подробиці

Згідно зі свідченнями свідків, підлітки могли ліквідувати не двох, а принаймні чотирьох окупантів, хоча ці дані складно підтвердити.

Підлітки з окупованого Бердянська Тигран Оганісян і Микита Ханганов могли дійсно організувати атаку на російських військових. Про це в понеділок, 26 червня, повідомляє видання "Букви" з посиланням на джерело, знайоме з Тиграном.

Свідки повідомляють, що, можливо, підлітки ліквідували не двох, а щонайменше чотирьох окупантів, однак підтвердити ці дані важко.

"На мій погляд, кульмінацією всього стало те, що його [Тиграна] не випускали з міста. Він був у своєму місті серед чужих ворожих людей", — розповіло анонімне джерело журналістів.

Убивство підлітків у Бердянську — що відомо

У перестрілці, що сталася в Бердянську 24 червня, загинули двоє підлітків, один із яких — Оганісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Служба розшуку дітей повідомила, що Оганісяна і Ханганова, а також їхні сім'ї піддали тортурам перед їхнім убивством російськими силовиками.

25 червня стало відомо, що окупанти били і душили Тиграна Оганісяна перед його бабусею і потім відвезли його в невідомому напрямку в Бердянську.

26 червня журналістка Яніна Соколова поділилася історією мами Тиграна Оганісяна, 16-річного героя з Бердянська, який загинув, б'ючись із російськими окупантами.