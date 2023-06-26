"Тіла не віддали": Омбудсмен закликав росіян повернути вбитих підлітків із Бердянська (відео)

Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради України, вважає вбивство Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова позасудовою стратою.

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що російські загарбники не віддали тіла вбитих ними підлітків із Бердянська, про загибель яких стало відомо напередодні. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що офіційно звернувся до російської сторони з проханням повернути тіла неповнолітніх родичам. Відповідне звернення отримала й Тетяна Москалькова, Уповноважена з прав людини в РФ.

"Ні, тіла не передали", – пояснив Лубінець.

За його словами, відбулася "позасудова страта двох українських підлітків". Подробиці ще встановлюватимуть.

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Вбивство підлітків у Бердянську

Російські ЗМІ 24 червня повідомили, що на території Бердянська 24 червня, загинули двоє підлітків. Один із яких — Тігран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Служба розшуку дітей поінформувала, що Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова російські окупанти піддали тортурам. Загарбники звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Після знущань вони вбили неповнолітніх. Окупанти били та душили Тіграна перед його бабусею і потім відвезли його в невідомому напрямку в Бердянську.

Нагадаємо, 26 червня мати вбитого росіянами підлітка в Бердянську розповіла про свого сина у розмові з української журналісткою Яніною Соколовою. З'ясувалося, що хлопцеві було лише 16, він одразу після повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, однак на службу його не взяли. Родина Тіграна перебуває на території Німеччини. Хлопець мав намір виїхати, але окупаційна влада не випустила його з міста. Як зазначила журналістка, представники влади пообіцяли, що після війни хлопців поховають із почестями, як справжніх героїв.