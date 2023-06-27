Сили оборони України просуваються на кількох напрямках фронту, — ISW (фото)

ЗСУ вибили окупантів в районі каналу Сіверський Донець — Донбас на Бахмутському напрямку, звільнили Рівнопіль на Донеччині і загалом мають просування на Бахмутському, Таврійському та Херсонському напрямках.

Сили оборони України просуваються в Донецькій та Запорізькій областях і відбивають населені пункти, які раніше захопили росіяни. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інститутут вивчення війни (ISW) за 26 червня.

Так, 26 червня командування Східного угруповання військ ЗСУ заявило, що українські війська очистили російський плацдарм через канал Сіверський Донець — Донбас на Бахмутському напрямку. Зі свого боку російські військкори повідомили про просування Сил оборони України на південний захід від Бахмута.

Також українські військові посадовці повідомили, що ЗСУ 26 червня звільнили Рівнопіль біля адмінмежі між Донецькою та Запорізькою областями та просунулися на півтора кілометра у невстановленому районі Таврійського (Запорізького) напрямку.

Російські мілблогери заявили, що українці продовжили контрнаступ в напрямку адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, а ЗС РФ намагалися просунутися до Берестового (20 км на північний захід від Сватового) і здійснили атаки поблизу Кремінної.

Донецька область

ЗСУ та ЗС РФ продовжували наземні атаки навколо Бахмута. ЗСУ очистили російський плацдарм через канал Сіверський Донець — Донбас у напрямку Бахмута і вибили росіян з позицій на цій ділянці та просунулися в районі Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що ЗСУ мають просування на Бахмутському напрямку на 600-1000 метрів, і що російські війська перекидають в Бахмут додаткові підрозділи, намагаючись зберегти контроль над містом.

Південна вісь

За повідомленням аналітиків Інституту, ЗСУ та ЗС РФ продовжували бойові дії в районі адміністративного кордону Донецької та Запорізької областей, і українські сили досягли успіхів станом на 26 червня. ЗСУ атакували росіян вздовж лінії Левадне-Рівнопіль-Макарівка, лінії Приютне-Старомерське та поблизу Новодонецького.

Генштаб України повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Новодарівки, намагаючись відбити позиції в цьому районі. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська все-таки відбили територію в цьому районі.

Геолокаційні кадри підтвердили, що станом на 26 червня українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області. Один із російських мілблогерів стверджував, що ЗСУ контролюють дачну територію поблизу Олешок (7 км на південний схід від міста Херсона) і що берегова лінія поблизу Голої Пристані (8 км на південь від м. Херсона) є спірною зоною. Деякі російські військові блогери стверджували, що ЗС РФ намагалися відтіснити ЗСУ від берега річки, але вони закріпилися на своїх позиціях біля Антонівського мосту.

Нагадаємо, що після спроби заколоту в Росії ПВК "Вагнер", найімовірніше, припинить своє існування. Аналітики Інституту вивчення війни схиляються до 2 сценаріїв. Найманців можуть повністю інтегрувати в структуру Міноборони РФ або ж розділити на дві незалежні групи.

Раніше повідомлялося, що 26 червня президент України Володимир Зелененький відвідав українські позиції на Донеччині, а також поспілкувався з бійцями та випив кави на АЗС. Очільник держави висловив подяку українським захисникам.