Порушили окупантам логістику: у Криму партизани підірвали залізничні колії

Через "диверсію" на цій ділянці залізниці в окупованому Криму сталася затримка пасажирських потягів, а товарний — частково зійшов з рейок.

У окупованому Криму партизани пошкодили залізничні колії у Кіровському районі, ускладнивши логістику ворогу. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Кримські партизани".

"У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму патріоти пошкодили залізничні колії, порушивши р*шистам логістику", — йдеться в повідомленні.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у своєму Telegram-каналі підтвердив руйнування колій і запевнив, що на місці працюють відповідні служби і незабаром пошкодження ліквідують.

"У Кіровському районі пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає, на місці працюють профільні служби. Ремонтні роботи орієнтовно займуть від 4 до 8 години. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — написав він.

Російське видання ТАСС з посиланням на місцеве міністерство транспорту проінформувало, що через пошкодження колій на цій ділянці залізниці зупинено рух потягів.

"Два поїзди далекого прямування та дві приміські електрички затримані у зв'язку з пошкодженням залізничних колій у Криму, на місці аварії йдуть відновлювальні роботи, повідомляється в Telegram-каналі міністерства транспорту республіки", — йдеться у повідомленні. .

Як стверджує Baza, в результаті на перегоні "Петрово-Владиславівка" зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда. "Диверсію" також підтверджує Кримський проросійський блогер Олександр Таліпов.

Нагадаємо, що 15 червня тимчасово окупований Кримський півострів зазнав атаки 9 БпЛА. Окупанти повідомили, що 6 дронів було збито силами ППО, ще 3 – ліквідовано за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що у ГУР Міноборони порадили жителям тимчасово окупованого Криму триматися якомога далі від військових об'єктів та окупаційних адміністрацій.