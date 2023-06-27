60 секунд на постріл: як оператор Javelin допоміг знищити колону військ РФ

Російські штурмовики намагались прорватись у Побєду на Донеччині. Проте ефективність американського ПТРК та досвід десантників дозволив розбити ворога.

Десантник Андрій один з тих протитанкістів, хто має на своєму рахунку знищений Т-90М "Прорив" з Javelin. Під час одного з наступів окупантів він знищив ще декілька одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє АрміяInform.

Російські окупанти наступали колоною на позицію військових в районі населеного пункту Побєда (Донецька область). Андрій був одним з тих, хто заступив в той день на бойове чергування та перейшов на іншу позицію. Саме там і розпочали наступ російські окупанти. Поки військові займали позиції, російську техніку було вже видно на околиці села. Тоді десантники вступили в бій.

Javelin допоміг відбити ворожу атаку Фото: АрміяInform

На початку російської колони йшли два танки, які підірвалися на мінних полях. Українські десантники почали випалювати ворожу техніку з протитанкових ракетних комплексів.

"З першого пуску ракети я уразив БМП, яка вже зайшла на околиці села. Далі переключився на бронетехніку, що рухалася полем. По радіозв’язку мене постійно координувала аеророзвідка, тож я знав, коли і звідки з’являться ворожі панцерники", — згадує Андрій.

Бійці знищували одну машину за іншою, а окупанти відправляли нову і нову на підкріплення. Але за словами Андрія, вони змогли уразити всю техніку, яка намагалась йти на прорив у Побєді. Тому військові змогли відбити ворожий наступ. Протитанкіст зазначає, що досвід та ефективність американського Javelin відіграли ключову роль у зриві штурму. За бій він знищив 7 одиниць техніки, ще стільки ж вдалося пошкодити. Безповоротоні втрати окупантів у танках та БМП склали 10 одиниць.

"Приблизно до однієї хвилини мені потрібно, аби здійснити пуск ракети та покинути позицію. Javelin дуже зручний і необхідно лише до нього пристосуватися та навчитися бачити свою ціль. Якщо обрав хорошу позицію, зміг добре замаскуватися — ворог не зрозуміє, звідки полетіла ракета", — зазначає Андрій.

Нагадаємо, 27 червня ЗМІ повідомили, що США готують новий пакет допомоги для ЗСУ, в який увійдуть і ПТРК Javelin.

10 травня боєць "Маяк" казав, що російських танкістів не рятують від ураження "мангали" на баштах танків.