Росія стратила 77 цивільних в'язнів і затримала сотні мирних жителів в Україні, — ООН

Унаслідок тортур із боку російських силовиків, нелюдських умов утримання і відмови в медичній допомозі померли 72 чоловіки і 5 жінок, уточнила глава місії ООН Матильда Богнер.

Російські окупанти під час війни в Україні стратили 77 цивільних осіб, яких незаконно утримували під вартою. Крім того, було зафіксовано понад 864 випадки незаконного затримання з боку РФ, багато з яких також були прирівняні до насильницьких зникнень. Про це йдеться в доповіді ООН, опублікованій 27 червня.

"Ми задокументували сумарно страту 77 цивільних осіб, коли вони були піддані незаконному затриманню з боку Російської Федерації", — йдеться в публікації.

Глава місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер уточнила, що внаслідок тортур, нелюдських умов утримання і відмови в медичній допомозі померли 72 чоловіків та 5 жінок.

"Російські збройні сили, правоохоронні та пенітенціарні органи застосовували широко поширені тортури і жорстоке поводження з цивільними затриманими", — сказав Богнер, додавши, що в деяких випадках мало місце сексуальне насильство.

Тортури застосовували для того, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі українським збройним силам, примусити їх до співпраці з окупаційною владою або залякати тих, хто дотримувався проукраїнських поглядів.

У документі також ідеться, що такі цифри наведено на основі 1136 інтерв'ю з потерпілими, свідками та іншими особами. Також співробітники організації 274 рази відвідали 70 офіційних місць тримання під вартою, що перебувають під контролем української влади.

"Ми задокументували понад 900 випадків довільного затримання цивільних осіб, зокрема дітей і літніх людей. Переважна більшість цих справ була скоєна Російською Федерацією", — йдеться в доповіді.

Затримання українською стороною

Водночас місія зафіксувала 75 випадків незаконного затримання українськими силами безпеки, здебільшого людей, підозрюваних у злочинах, пов'язаних із конфліктом. Значну частину цих випадків також було прирівняно до насильницького зникнення, скоєного здебільшого Службою безпеки України, заявила Богнер.

"Ми зафіксували, що більше половини довільно затриманих зазнавали тортур або жорстокого поводження з боку українських сил безпеки. Це відбувалося під час допитів, зазвичай одразу після арешту", — заявили вона.

При цьому місія ООН не зафіксувала жодної страти цивільних затриманих українськими силовиками.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили РФ внесли до "ганебного списку" ООН, тому що російські військові винні у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році. Крім того, військовослужбовці російської армії скалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні.