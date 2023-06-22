За вбивства дітей в Україні: ООН внесла російську армію до "ганебного списку", — Reuters

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, він був особливо шокований великою кількістю вбитих і покалічених дітей, а також атаками російських військових на школи і лікарні.

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Організація об'єднаних націй вважає Росію винною у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році. З цієї причини Збройні сили РФ внесли до "ганебного списку". Про це повідомляє Reuters.

Інформація про внесення Росії до "ганебного списку" міститься в доповіді Ради безпеки ООН, пишуть журналісти.

Зазначається, що солдати російської армії скалічили 518 дітей і скоїли 480 нападів на школи та лікарні.

Крім того, російські загарбники використовували 91 дитину як живий щит, повідомляється у звіті.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, він був особливо шокований великою кількістю вбитих і покалічених дітей, а також атаками російських військових на школи і лікарні.

Що за ганебний список ООН?

"Ганебний список" ООН — ініціатива, покликана присоромити сторони конфлікту, сподіваючись підштовхнути їх до вжиття заходів щодо захисту дітей. Туди вносять збройні сили різних країн і збройні угруповання, які калічать або вбивають дітей під час військових конфліктів.

Нагадаємо, у звіті британської розвідки від 22 червня йдеться, що в Росії розробили нову інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб виправдати дії президента РФ Володимира Путіна, а саме викрадення українських дітей у батьків.

13 червня перша леді Олена Зеленська зустрілася з дітьми, які виявили свій героїзм під час війни. У своєму Instagram дружина президента розповіла про семирічну гімнастку Олександру Паскаль, яка втратила ногу під час обстрілу, але продовжила займатися улюбленою справою вже з протезом.