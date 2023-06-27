Ситуація на ЗАЕС: у разі підриву радіація може поширитися містами РФ (карта)

Станом на 27 червня вітер дме в напрямку великих окупованих міст України, після чого практично відразу доходить до російського Ростова-на-Дону.

Розмови про те, що Російська Федерація збирається підірвати Запорізьку атомну електростанцію не припиняються. Фокус перевірив напрямок вітру, який і визначає, яких міст торкнеться радіація насамперед у разі підриву станції.

Не обійшли стороною загрозу і в Сполучених Штатах Америки. Попри заяву української влади та розвідки про те, що Росія вже завершила підготовку до теракту, у Вашингтоні залишаються спокійними, адже не бачать посиленої загрози.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу 26 червня заявив, що на Заході продовжують стежити за радіоактивністю в районі Запорізької АЕС і зараз загрози підриву немає.

"Я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. У нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції. Ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза неминуча. Ми стежимо за цим дуже, дуже уважно", — йдеться в повідомленні.

Також Джон Кірбі вважає, що Кремль поки що не готовий застосовувати ядерну зброю в Україні. Немає ні ознак з боку РФ, ні риторики.

Загроза підриву Запорізької АЕС: напрямок вітру

На сайті Windy.com можна подивитися на те, в якому напрямку дме вітер в онлайн-режимі. Якщо російські окупанти наважаться на підрив ЗАЕС 27 червня, то постраждають насамперед жителі тимчасово окупованих українських територій, що становить ще більшу загрозу, адже практика показує, що окупаційна влада не дбає про людей. Після цього загроза дійде до великих російських міст.

Річ у тім, що наразі вітер рухається в південно-східному напрямку, тому в небезпеці Бердянськ, Маріуполь, російський Єйськ, Таганрог, Ростов-на-Дону та багато інших областей.

У якому напрямку дме вітер поруч із ЗАЕС Фото: Скриншот

Провокація Кремля може погано закінчитися не тільки для українців в окупації, а й для громадян Росії. При цьому, варто зазначити, що загроза існує і для областей, у бік яких вітер не дме, адже радіація поширюватиметься в усіх напрямках.

А ось у тому випадку, якщо підрив ЗАЕС відбудеться 28 червня, то напрямок вітру сильно зміниться — у бік областей, які не перебувають в окупації. Вітер матиме північний напрямок і піде в бік міст Дніпро, Кременчук, Черкаси і так далі.

У якому напрямку дме вітер поруч із ЗАЕС Фото: Скриншот

Залишається сподіватися, що провокація росіян не зайде далі розмов і вони усвідомлять наслідки, до яких може призвести трагедія.

Нагадаємо, 26 червня повідомлялося, що вчений пояснив, чи треба панікувати під час вибуху на Запорізькій АЕС. Викид радіоактивних речовин під час підриву ЗАЕС буде мінімальний, а російські окупанти не підійдуть близько до басейну витримки відпрацьованого ядерного палива.