Полювання за призовниками з бодікамерами: військкомам у Чернігові дали нові пристрої (відео)

Чернігівські співробітники ТЦК вийшли на новий рівень роботи. Тепер вони виписуватимуть повістки під відеозапис, щоб уникнути конфліктів.

Працівники військкомату в Чернігові шукають майбутніх призовників із бодікамерами. Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Київ24".

Журналісти з'ясували, що робочий день співробітників ТЦК починається з отримання рознарядок і видачі бодікамер. Далі вони вирушають на патрулювання. Завдання — перевіряти всіх потенційних призовників.

"Чи стали вони на військовий облік. Якщо не стали, то чому. Чи є у людини бронь або відстрочка від призову в армію. Уточнюємо нюанси й виписуємо повістки", — розповів один зі співробітників ТЦК.

Далі в сюжеті описуються переваги бодікамера у військкомів. Нова техніка допоможе в конфліктних ситуаціях, оскільки фіксує те, що відбувається під час патрулювання, пояснили журналісти.

Заступник голови Чернігівського ТЦК Олександр Луговський зазначив, що після завершення робочого дня військкоми віддають записи з бодікамер на перевірку. Про те, що розмова записується, військкоми мають попереджати людей, ідеться в сюжеті.

Нагадаємо, що через систему "Шлях" після початку великої війни з РФ з України виїхали майже 19 тисяч військовозобов'язаних чоловіків.

Оболонський районний ТЦК у Києві раніше вимагав від військовозобов'язаних явки протягом 10 днів. Військкоми погрожували можливими наслідками в разі ігнорування.