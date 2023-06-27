У РФ видали дружній вогонь за удар по плацдарму ЗСУ на Лівому березі Дніпра, — DeepState (відео)

Російських десантників накрило вогнем власної артилерії, а БТР РФ добив решту групи. Деяких убитих і поранених окупантів забрали свої, але не всіх.

Російські пропагандисти видавали "дружній" вогонь ЗС РФ за знищення плацдарму українських бійців у районі мосту на Лівому березі Дніпра. Відео з коментарями опублікували аналітики DeepState.

Згідно з відеоматеріалами, знятими з кількох дронів, росіяни вирушили з Олешек на бронетехніці в бік мосту. Далі біля мосту висадилися три групи десантників.

Аналітики зазначають, що перша група розосередилася в приватних будинках, де в них були облаштовані передові позиції. Дві інші сховалися в посадці, де й були накриті "дружнім" вогнем артилерії.

Після цього російський БТР рушив у бік мосту і хаотично відкрив вогонь по приватних будинках, де раніше зайняли позиції десантники. Ймовірно, їх сплутали з українськими військовими.

За підсумками цієї операції БТР забрав кількох убитих і поранених окупантів, кинувши інших, і вирушив назад.

Нагадаємо, 26 червня російський пропагандист Роман Романов поскаржився, що під контролем України перебувають дачі під Олешками, район мосту, а також берег Голої Пристані.

Цього ж дня військовий експерт Андрій Крамаров розповів Фокусу про те, які переваги дасть ЗСУ нова позиція. На його думку, після закріплення на Лівому березі українські бійці зможуть зайти в тил російської армії.