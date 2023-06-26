ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту, — "військкор" РФ (фото)

За словами російського пропагандиста Романа Романова, ЗСУ повернули контроль над дачами під Олешками, а роботу російської авіації можна охарактеризувати як "все мимо".

Related video

Збройні Сили України закріпилися на лівому березі Дніпра біля Антонівського мосту. Про це повідомляє російський пропагандист Роман Романов у Telegram.

"Дачі під Олешками — знову повністю під фізичним контролем противника", — йдеться в публікації.

Також "кореспондент" опублікував фото роти Z, яку позавчора безуспішно намагалися відправити на їхній штурм. За словами Романова, двоє солдатів були навіть без взуття.

Крім того, пропагандист додав, що під контролем України перебувають район мосту під Олешками, а також берег Голої Пристані.

"У підсумку: противник розпочав активні наступальні дії на лівому березі Дніпра. Роботу нашої авіації на ділянці можна охарактеризувати, як "все мимо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 26 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що на Мелітопольському і Бердянському напрямках ведуться активні бойові дії. За її словами, за час проведення наступальних дій на півдні звільнено приблизно 130 кв. км.

Цього ж дня Маляр повідомила, що українські захисники взяли під контроль населений пункт Рівнопіль, розташований у Волноваському районі Донецької області.