"Ніж крізь масло": ПВК "Вагнер" могли б пройти до Москви, — голова Росгвардії (відео)

За словами генерала Золотова, найманці Пригожина без жодних складнощів розправилися б із "росгвардійцями".

Керівник російської Росгвардії Віктор Золотов, коментуючи виступ президента РФ Володимира Путіна в Кремлі, заявив, що його відомство цілеспрямовано зосередило всі зусилля для протидії колонам "вагнерівців" поблизу з Москвою. Про це повідомляє Російська служба "Радіо Свобода".

За словами Золотова, пригожинські найманці без жодних складнощів розправилися б із росгвардійцями.

"На тому етапі ми концентрували всі кулаки й сили саме на підступах до Москви, — пояснив Віктор Золотов. — Тому, що якщо розкидати угруповання, вони б пройшли як ніж крізь масло".

Голова російського підрозділу також уточнив, що ПВК "Вагнер" могли б підійти до російської столиці, якби не отримали команду розвертатися назад. Однак взяти російську столицю вони б не змогли. Надалі, за його словами, у Росгвардії будуть важкі озброєння, такі як танки.

Нагадаємо, що 27 червня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що досягнуті домовленості з учасниками заколоту реалізовуються. Він також додав, що президент РФ Володимир Путін проявив волю, намагаючись не допустити гіршого.

Також повідомлялося, що Пригожина тримають у готелі в Мінську без вікон. Таку заяву зробили в комітеті з розвідки США.