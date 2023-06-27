Батькам убитих снайперами РФ підлітків не дають побачити тіла їхніх дітей, — Бердянська МВА

Мати вбитого Тиграна Оганнісяна повідомила, що він за півгодини до своєї смерті говорив із нею телефоном і переконав її, що з ним усе гаразд.

Батькам загиблих підлітків, які стали жертвами росіян у Бердянську, ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей. Про це повідомила голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина, передає "Суспільне".

"За останньою інформацією, батькам загиблих підлітків ще не дали подивитися на тіла їхніх дітей. Можливо, їх віддадуть сьогодні, складно сказати точно. Знаємо, що дітей убили російські снайпери. А що цьому передувало, за яких обставин це сталося, поки що невідомо" , — сказала Вікторія Галітіна.

Вона зазначила, що за півгодини до того, як слідчий зв'язався з батьками і повідомив їм про смерть їхніх дітей, мати Тиграна Оганнісяна розмовляла з ним телефоном. У той момент хлопець був спокійний і говорив про те, що вони гуляють і думають про те, як відсвяткувати день народження Микити Ханганова.

"Раніше росіяни звинувачували хлопців у спробі диверсії на залізниці та забирали під варту, де чинили тиск і знущалися. Це воєнний злочин, за який окупанти мають відповісти. Відкрито кримінальне провадження. Матеріали передані до СБУ, прокуратури, заяви написані та внесені до ЄР", — додала чиновниця.

Російські ЗМІ 24 червня повідомили, що на території Бердянська 24 червня загинули двоє підлітків. Один з яких — Тигран Оганнісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".

Служба розшуку дітей поінформувала, що Тиграна Оганнісяна та Микиту Ханганова російські окупанти піддали тортурам. Загарбники звинувачували двох підлітків у підготовці диверсії на мелітопольській залізниці. Після знущань вони вбили неповнолітніх. Окупанти били і душили Тиграна перед його бабусею і потім відвезли його в невідомому напрямку в Бердянську.