"Дуже голосно": у Бердянську та Приморську повідомляють про серію вибухів, — Андрющенко (фото)

За словами радника міського голови Маріуполя, для відбиття повітряної атаки російським окупантам довелося розгорнути сили ППО.

У тимчасово окупованих Бердянську та сусідньому Приморську Запорізької області пролунала серія потужних вибухів. Про це у вівторок, 26 червня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначив чиновник, за попередньою інформацією, російські підрозділи протиповітряної оборони працювали по невідомих цілях.

"Бердянськ, як справи? ППО, як перекладач помсти за хлопців..." — написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За повідомленням Бердянської партизанської армії, працював російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

Про потрапляння в місця розташування окупантів або БК поки що не повідомляють.

Нагадаємо, українська журналістка Яніна Соколова 26 червня розповіла історію матері Тиграна Оганісяна, 16-річного героя з Бердянська, який загинув у бою проти російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що у перестрілці, яка сталася в Бердянську 24 червня, загинули двоє підлітків, один з яких — Оганісян, опублікував відео, де показав зброю і сказав останні слова: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні".