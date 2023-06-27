Rheinmetall від імені Нідерландів надасть Україні 14 танків Leopard 2

Перший із 14 основних бойових танків має бути наданий Києву в січні 2024 року, а решта важкої бронетехніки — протягом того ж року.

Німецький концерн Rheinmetall постачатиме в Україну танки Leopard 2A4 від імені Нідерландів. Про це інформує Tagesschau.

Компанія Rheinmetall оголосила, що сума замовлення становить "тризначне число мільйонів євро". Із федеральним урядом було досягнуто відповідної домовленості. У квітні Данія та Нідерланди вже оголосили рішення стосовно спільного придбання танків.

Перший з 14 основних бойових танків має бути поставлений до нашої держави в січні 2024 року, а решта важкої бронетехніки – протягом 2024 року. У повідомленні йдеться про те, що це "застарілий" Leopard 2A4, який Rheinmetall перейняла з попередніх запасів у різних державах, які використовують цю техніку.

Постачання зброї з Німеччини в Україну

У ФРН 20 червня залишилося 20 тис. боєприпасів через постачання в Україну. Міноборони ФРН планує здійснити масштабні закупівлі 155-мм снарядів через гостру нестачу боєприпасів. Згідно з вимогами НАТО, Німеччина має поповнити запаси на 210 тисяч снарядів до 2031 року. Військове відомство має намір внести на узгодження до профільного комітету Бундестагу дев'ять договорів на замовлення снарядів, яких бракує, зокрема й для основних бойових танків Leopard.

Також 25 червня стало відомо, що Німеччина вирішила надати Україні ще 45 систем Gepard до кінця року. До теперішнього часу ЗСУ нібито отримали 34 такі зенітні комплекси, а найближчими місяцями на озброєнні Сил оборони з'явиться ще 15. Представник Бундесверу пояснив, що, за його оцінками, ППО — головна вразливість поточної контрнаступальної операції Сил оборони України. За його словами, союзники намагаються зробити все можливе, але зараз в України, безумовно, недостатньо можливостей щодо протиракетної оборони.

Нагадаємо, 13 червня Німеччина анонсує постачання Києву понад 100 танків Leopard 1. За словами міністра оборони Пісторіуса, замінити танки, що вийшли з ладу, Німеччина не зможе, але до кінця року ФРН продовжить постачання відремонтованих танків.