"Жорстке рішення мочити": Лукашенко розповів про переговори з Пригожиним (відео)

Білоруський політик заявив, що Євген Пригожин покинув територію Росії й що сподівається на те, що "вагнерівці" поповнять лави білоруської армії.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко розповів, як із ним зв'язався президент Росії Володимир Путін під час бунту Євгена Пригожина, глави російської ПВК "Вагнер". Відео виступу Лукашенка 27 червня опублікував наближений до білоруського лідера Telegram-канал "Пул першого".

За словами Лукашенка, вранці 24 червня його поставили до відома, що президент Росії Володимир Путін хоче з ним поговорити. Під час телефонної розмови російський президент докладно розповів йому про події, які розгорталися в той час у Росії.

"Я також зрозумів: ухвалено жорстоке рішення мочити. Я запропонував Путіну не поспішати. Давайте, сказав я, поговоримо з Пригожиним, з його командирами. На що він мені сказав: "Слухай, Саша, це марно", — заявив Лукашенко.

За словами білоруського лідера, Путін заявив, що Пригожин відмовляється відповідати на дзвінки й не бажає йти на діалог. Лукашенко стверджує, що він повідомив про своє бажання зв'язатися із засновником ПВК "Вагнер", у відповідь на що Путін порадив звернутися до ФСБ.

"Я кажу: "Як із ним зв'язатися? Дайте мені номер телефону". Він каже: "Найімовірніше, у ФСБ є телефон". Ми уточнили. До середини дня ми встановили цілих три канали, за якими можна було розмовляти з Ростовом", — сказав Лукашенко.

Білоруський політик також заявив, що Пригожин уже перетнув кордон і прибув із Росії до Білорусі. Крім того, у Мінську висловили намір прийняти "вагнерівців", забезпечивши їм гарантії безпеки.

"Так, дійсно, він [Пригожин] сьогодні перебуває в Білорусі. Як я й обіцяв, якщо ви хочете пожити у нас якийсь час, ми вам допоможемо. Звичайно, за їхній ["вагнерівців"] рахунок", — сказав Лукашенко.

Лукашенко також висловив бажання включити найманців Пригожина до складу своєї армії. Його позицію підтримав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Лукашенко розраховує, що командири з ПВК "Вагнер" ділитимуться своїм досвідом і допоможуть підвищити кваліфікацію білоруських збройних сил.

Також, самопроголошений президент Білорусі додав, що він особисто дав гарантії Пригожину про те, що російські силовики не будуть відкривати вогонь по колонах "вагнерівців", якщо вони зупиняться і припинять рух у бік Москви.

"Я сказав: не почнуть. Я гарантую. Я особисто беру це на себе", — згадав Лукашенко.

Путін готувався до оборони Москви, — Лукашенко

За словами білоруського лідера, Володимир Путін готувався до оборони Москви, аналогічно до часів Другої світової війни.

"Москва зайняла позиції оборони. Було зібрано все можливе. Путін навіть згадав про курсантів, які були озброєні, як у роки війни. Усіх озброїли. І поліцію теж. У Кремлі й біля нього були зібрані тисячі військових. Велика кількість, близько десяти тисяч. Я поспішав. До Москви залишалося всього 200 кілометрів. І я побоювався, що якщо "вагнерівці" зіткнуться з ними на цій лінії, то проллється кров, і все буде скінчено. Я сказав Пригожину: "Добре, Бортніков займається цим, тобі потрібно зв'язатися з ним". Він сказав: "Він не відповідає на дзвінки!" — розповів Пригожин".

Після цього Лукашенко нібито встановив зв'язок із директором ФСБ Росії Олександром Бортніковим і попросив передати Пригожину, щоб він відповів на дзвінок.

"Усередині нього [Бортнікова] все кипіло. Але я сказав, що потрібно відповісти на дзвінок і зробити те, про що ми домовилися. Розмова відбулася, після чого "вагнерівська" колона розвернулася і вирушила у свої табори", — описав події Лукашенко.

Нагадаємо, 26 червня президент РФ Володимир Путін виступив з екстреним зверненням, у якому прокоментував події військового заколоту. Глава Кремля звернувся до "вагнерівців" і запропонував їм підписати контракти з Міноборони Росії.

26 червня, повідомлялося, що Євген Пригожин уперше прокоментував невдалий військовий заколот у Росії. Глава ПВК "Вагнер" надав нові деталі інциденту, що стався, і відповів на раніше невирішені запитання.