"І зустрічі не проситиму": Пригожин відмовився від вимог відставки Шойгу, — Лукашенко

Білоруський політик, за його словами, запропонував ватажку заколотників не озвучувати нездійсненних вимог.

Після кількох раундів переговорів засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нібито відмовився від усіх своїх вимог, через які він підняв заколот. Про це Олександр Лукашенко заявив 27 червня на церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу, повідомляє "БелТА".

"Він мені сказав: "Олександре Григоровичу, я не вимагатиму від президента, щоб він віддав Шойгу та Герасимова, і зустрічі навіть просити не буду", — я кажу: — Ну й добре. Це дуже хороший крок. Не треба в цій ситуації, напружуючи обстановку, вимагати нездійсненне", — сказав Лукашенко.

За його словами, наступною умовою, про виконання якої він домовився з ватажком найманців, було зупинення подальшого руху колони заколотників на Москву. Також білоруський політик розповів, що попереджав Пригожина про неприпустимість кровопролиття.

"Євгене, ніякого кровопролиття. Щойно ти навмисно (ненавмисно) вб'єш хоч одну людину, особливо цивільну, — все, жодних із тобою переговорів не буде, і я з тобою не розмовлятиму". Він мені присягнув. У нас, каже, такої мети немає, і я вам клянуся, що цього не буде", — пояснив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше 27 червня Олександр Лукашенко розповів, як із ним зв'язався президент Росії Володимир Путін під час бунту Євгенія Пригожина, голови російської ПВК "Вагнер".

26 червня Євген Пригожин уперше прокоментував невдалий військовий заколот у Росії. Глава ПВК "Вагнер" надав нові деталі інциденту, що стався, і відповів на поставлені раніше запитання.